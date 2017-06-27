Кабмин одобрил реформу правительства

Правительство одобрило проект закона об административной реформе. Документ предусматривает в том числе сокращение числа министерств. Подсчитано, что реформа позволит сэкономить 74 миллиона леев в год, которые направят на увеличение зарплат госслужащим.

Премьер-министр сказал, что утверждение реформы правительства демонстрирует готовность исполнительного органа выполнять обязательства, взятые перед гражданами и внешними партнерами. Также Павел Филип отметил, что надеется, что новые положения поддержат все депутаты парламентского большинства, и они будут применены в установленные сроки.

«Сразу хочу сказать, что речь идет не о количественном изменении министерств или агентств, как это пытаются объяснить обществу некоторое политические силы или критики. Важно то, что этот законопроект открывает нам возможность укрепить государственные институты, во-первых, министерства», - заявил Павел Филип.

Вместо 16 ведомств останется девять: МИДЕИ, минфин, МВД, министерства юстиции и обороны. Минэкономики добавят полномочия минтранса и министерства информационных технологий. Минпросвет объединят с министерством молодёжи и спорта. Минздрав будет ведать и социальной защитой. И еще одно министерство будет отвечать за сельское хозяйстве, региональное развитие и экологию. Это означает, что семеро нынешних министров лишатся портфелей.

38 постов заместителей министров попадут под сокращение. Вместо них назначат государственных секретарей. Под ликвидацию в результате реформы попадают 700 должностей, половина из которых сейчас вакантна. Госслужащие, уволенные по сокращению, получат компенсацию в размере шести зарплат.

Число агентств, подведомственных кабмину, сократят с 55-ти до 43-х. Также законопроект наделяет кабмин правом самостоятельно менять структуру правительства.

После принятия закона в парламенте в течение месяца будет представлена новая структура правительства.