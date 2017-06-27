Разработана новая концепция оплаты труда в госсекторе

Зарплаты бюджетников будут зависеть от их достижений. Это предусматривает новая концепция оплаты труда в госсекторе, которую разработало профильное министерство.

Концепция предлагает начислять зарплаты на основе базового оклада, премий за индивидуальные успехи, выплат за специальные навыки, поощрительных надбавок и разовых компенсаций. Рассчитана она на пять лет. Таким образом, средняя зарплата в госсекторе будет не ниже 75% от уровня средней зарплаты по экономике, в этом году она составляет 5050 леев.

Сейчас зарплаты каждого четвертого сотрудника бюджетной сферы ниже прожиточного уровня. Сложная ситуация сохраняется и в сфере образования, отмечает publika.md.

Согласно новой концепции оплаты труда, зарплаты ниже прожиточного минимума вырастут примерно вдвое.

В Молдове в государственном секторе заняты почти 185 тысяч человек.