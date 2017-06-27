Глава МИДЕИ встретился с госсекретарем по вопросам юстиции и миграции Швеции

Министр иностранных дел Андрей Галбур провел встречу с Государственным секретарем по вопросам юстиции и миграции Швеции Ларсом Вестбраттом в ходе своего визита в Стокгольм.

Как сообщает Молдпрес, на переговорах обсуждались возможности активизации двустороннего сотрудничества в таких областях, как правосудие, внутренние дела и миграция, а также влияние вклада Швеции в укреплении демократии и правового государства в Молдове.

Министр Андрей Галбур отметил активизацию молдавско-шведского сотрудничества в области внутренних дел, в контексте вступления в силу межправительственного соглашения между Молдовой и Швецией о сотрудничестве в применении закона, подписанном в Кишиневе в феврале.

Чиновники также подчеркнули взаимную заинтересованность в активизации двустороннего сотрудничества в области правосудия, в том числе путем перенятия шведского опыта и запуска ряда конкретных проектов на сегменте: доказательств, системы пенитенциарных учреждений и судебной экспертизы.