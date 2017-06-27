В случае учреждений, финансируемых из бюджета, финансовая отчетность будет регламентирована Законом о публичных финансах, передает IPN.



Проект нового закона о бухгалтерском учете, утвержденный правительством, обновляет критерии классификации по категориям субъектов и группам предприятий (микро-, малые, средние и большие) и уточняет требования бухгалтерского учета и финансовой отчетности.



Проект закона предусматривает применение трех групп финансовой отчетности (сокращенная, упрощенная, полная), в зависимости от категории и информационных потребностей субъектов, применяющих Национальные стандарты бухгалтерского учета. Что касается аудита финансовой отчетности, проект закона предусматривает обязательность его реализации в случае средних и крупных предприятий, субъектов публичного интереса и других субъектов в соответствии с требованиями действующего законодательства, а так же в случае консолидированной финансовой отчетности для групп, обязанных ее составлять.



Помимо реализации требований европейских директив в этой области, в проект Закона о бухгалтерском учете были обновлены понятия, используемые в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности; были установлены четкие требования в отношении первичных документов и регистрах бухгалтерского учета; требования к ответственным лицам за ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности в рамках субъекта. Закон также содержит положения об ответственности членов совета, исполнительного органа и органа надзора в отношении финансовой отчетности.