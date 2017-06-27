Певице придется выплачивать бывшему мужу 30 тысяч долларов алиментов каждый месяц

Власти США обязали популярную поп-певицу Мэри Джей Блайдж ежемесячно выплачивать бывшему супругу Мартину "Кенду" Айзексу 30 тысяч долларов. Мужчина изначально настаивал на сумме в 129 тысяч, однако суд сжалился над звездой. Ранее Айзекс был менеджером артистки.

46-летняя Блайдж подала на развод в 2016 году, прожив в браке с Айзексом 12 лет. Женщина настаивала, что в их с мужем брачном контракте не было ни слова о выплате алиментов в случае развода, однако суд остался при своем мнении.

Певице придется выплатить бывшему супругу более 100 тысяч долларов до сентября. Учитывая расходы на адвоката, бракоразводный процесс обойдется Блайдж в 235 тысяч. К счастью для звезды, платить алименты Айзексу ей придется только до осени.

Блайдж обвиняет бывшего мужа в том, что тот активно изменял ей, когда они были вместе. Кроме того, певица утверждает, что долгое время была единственным зарабатывающим человеком в их семье. Из-за этого Блайдж пришлось залезть в долги, сумма которых измеряется несколькими миллионами долларов, передает Вести.ру.