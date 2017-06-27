Воронин и Лянкэ "обменялись любезностями" на заседании парламента

Словесная перепалка разгорелась сегодня в парламенте между депутатом-коммунистом Владимиром Ворониным и новым вице-спикером Юрием Лянкэ.

"Хочу поздравить Лянкэ с важной должностью вице-спикера. И теми 11 миллиардами, которые при его посредничестве украли из Banca de Economii. Господин Канду, его место не возле вас. Его место там, где сегодня находится Филат", - сказал депутат ПКРМ Владимир Воронин.

"Хочется поблагодарить товарища Воронина за постоянное внимание, которое он мне оказывает с 2009 года и по сей день. В 2009-ом я пришел в политику, руководствуясь определенными приоритетами, и в 2014-ом ушел с поста премьер-министра, не изменив им. А вы в 2001-м явились на "Москвиче", а ушли с целым автопарком, домами и миллионными тратами ваших детей", - отметил вице-председатель парламента Юрий Лянкэ.

Юрия Лянкэ избрали вице-председателем парламента 2 июня по предложению спикера Андриана Канду.