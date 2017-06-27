Более 30 тысяч человек приняли участие в митингах в поддержку смешанной избирательной системы

Более 30 тысяч человек приняли участие в митингах в поддержку смешанной избирательной системы по всей стране. В Единцах на улицы вышли 11 тысяч, по десять тысяч манифестантов вышли на улицы Кагула и Яловен. Известные артисты призывали изменить систему выборов в парламент.

"Так как и вы, я тоже пришла выполнить гражданский долг и поддержать смешанную систему голосования. Я хочу, чтобы Молдова процветала!", - сказала исполнительница Адриана Окишану.

"Правительство внедряет реформы, с которыми большинство из нас согласны", - отметил глава Ассоциации деловых людей Кагула Василий Петренко.

Право граждан напрямую избирать депутатов сделает политиков более ответственными, считает депутат Елена Бакалу.

"Смешанная система - это первый этап изменения политического класса. Вы, граждане своей страны, имеете демократическое право требовать изменение системы, это пойдем всем во благо", - сказала депутат ДПМ Елена Бакалу.

Министр культуры Моника Бабук убеждена, что воля народа будет услышана.

"Я абсолютно уверена, что выборы 2018 года докажут всем скептикам и тем, кто выступают против реформы политического класса, преимущества этих изменений. После этого мы будем требовать перехода к мажоритарной избирательной системе, которая применяется во многих демократических странах", - подчеркнула министр культуры Моника Бабук.

"Новая избирательная система будет продвигать по-настоящему компетентных профессионалов. Если хотим хорошего будущего, надо сделать это и поддержать", - сказала исполнительница Наталья Гордиенко.

"Мне не безразлично будущее страны и нашего народа. Даже те, кто лишь играют в политику, поймут, что жителям Молдовы нужно не так уж много", - отметил глава управления образования Бричанского р-на Виталий Штирбу.

Политические аналитики отмечают, что требования граждан Молдовы, которые хотят напрямую избирать депутатов - аргументированы.

"В политике невозможно добиться успеха, если идёшь против воли народа - это основной аргумент. Люди ясно выразили своё мнение, и они хотят избирать депутатов по одномандатным округам. Если в одном районе удалось собрать больше людей, чем на митинге в Кишиневе - это более чем наглядный пример", - сказал политический аналитик Виталий Катанэ.

Самый масштабный соцопрос, когда-либо проводимый в Молдове, показал, что примерно 60% граждан нашей страны хотели бы выбирать депутатов по мажоритарной или по смешанной системе. За то, чтобы все осталось как есть, высказалась лишь треть опрошенных.





