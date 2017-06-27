На адаптацию к изменениям климата Молдова получит 27,2 млн долларов

Молдова получит от Всемирного банка 27,2 млн долларов в рамках проекта "Адаптация к изменениям климата". Соответствующее решение принял совет Совет директоров ВБ.

Как передает Инфотаг, деньги предназначены для защиты фермерских хозяйств, лесов и пастбищ от изменений климата в особо уязвимых в этом плане районах и для укрепления национальных систем управления стихийными бедствиями.



Проект соответствует Национальному плану действий по реализации Стратегии адаптации к изменениям климата, рассчитанной до 2020 г., и направлен на повышение устойчивости сельского хозяйства к изменениям климата, увеличение поливных площадей, укрепление национальной системы менеджмента рисками для предупреждения кризисов и оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций.



"Участившиеся стихийные бедствия, в том числе последний снегопад 21 апреля, и их существенное влияние на экономику Молдовы и на людей требуют четких действий по укреплению способностей республики адаптироваться к климатическим изменениям", - сказал постоянный представитель ВБ в Молдове Алекс Кремер.



По его словам, "демографические аспекты и особенности страны делают адаптацию к изменению климата и управлению рисками стихийных бедствий незаменимыми элементами программы устойчивого развития Молдовы".