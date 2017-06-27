Джессика Честейн вышла замуж

Американская актриса Джессика Честейн вышла замуж за исполнительного директора итальянского бренда Moncler Жан Луку Пасси де Препозуло.

Свадьба 40-летней актрисы и ее 34-летнего избранника состоялась в минувшую субботу в итальянском городе Тревизо в семейной поместье Пасси де Препозуло - Villa Tiepolo Passi, передает People .

На торжественной церемонии бракосочетания невеста красовалась в сдержанном платье-бюстье, волосы Джессики Честейн были собраны в пучок и дополнены небольшой фатой.

На свадьбе Честейн и Пасси де Препозуло присутствовали родственники и близкие друзья. Среди звездных гостей поздравить пару приехали Энн Хэтэуэй с мужем Адамом Шульманом, Эмили Блант, Дерек Бласберг и Эдгар Рамирес, сообщает nv.ua.

Романтические отношения Джессики Честейн и Жан Луки Пасси де Препозуло начались еще в 2012 году. Все это время пара старалась не выставлять напоказ свою личную жизнь.