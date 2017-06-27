Солист группы "Любэ" Николай Расторгуев экстренно госпитализирован

Солиста группы "Любэ" Николая Расторгуева госпитализировали в одно из медицинских учреждений в Туле.

Машина "скорой помощи" забрала певца прямо на площади, где должен был состояться концерт с его участием, сообщает interfax.ru.

Ранее сообщалось, что народный артист России Расторгуев не смог выступить на праздничном концерте в Туле из-за того, что плохо себя почувствовал перед выходом на сцену. При этом сами музыканты группы вышли на сцену, но солировали им тульские артисты. Зрителям также объявили, что Расторгуев не сможет принять участие в концерте.

Расторгуеву 60 лет. Солистом группы "Любэ" стал с момента ее создания в 1989 году.