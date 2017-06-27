НАРЭ опустило цены на бензин и дизтопливо

Цены на горючее снижаются. Дешевле в ближайшие две недели будет и бензин, и дизтопливо.

Литр бензина с завтрашнего дня будет стоить 16,57 - на 57 банов меньше, чем сейчас.

Дизтопливо станет дешевле на 73 бана - 13 леев 96 банов за литр.

За превышение ценового максимума продавцам грозят штрафы. Национальное агенство по регулирование в энергетике пересматривает цены каждые две недели. В расчет берутся, в частности, международные котировки нефти.





