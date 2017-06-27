Октавиан Калмык: экономика Молдовы вырастет в текущем году

Экономика Молдовы в этом году покажет активный рост, - считает вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык. Во вторник на брифинге ДПМ он сказал, что «существуют все предпосылки для роста в Молдове и это доказывают прогнозы как национальных, так и международных экспертов, в том числе Всемирного банка».

По его словам, одним из ключевых факторов роста ВВП является увеличение экспорта, который в первом квартале вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Поступления в бюджет составили 16 млрд. леев – рост 16%, что позволило расширить государственные расходы на различные социальные и экономические программы.



«Средняя зарплата повысилась на 11% и составила 5219 леев. Рост реальной зарплаты составил 6,7%. Возросла и средняя пенсия – до 1355 леев», - отметил вице-премьер.



Он считает, что благодаря действиям правительства улучшился и деловой климат. Только за последние дни принят пакет решений по уменьшению разрешительных документов для бизнеса, снижено количество контролирующих органов.



Как передает ИНФОТАГ, министр экономики уверен, что «деятельность правительства совместно с коллегами из ДПМ позволит реализовать все планы по укреплению и развитию экономики, что станет платформой для роста ВВП».

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