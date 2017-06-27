В Кишиневе прошли молдавско-польские политические консультации по европейской интеграции

Молдавско-польские политические консультации по европейской интеграции прошли сегодня в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции.

Делегацию Республики Молдова возглавила замминистра Даниела Морарь, а польскую – заместитель директора Восточного отдела, делегат Министерства иностранных дел Польши по вопросам «Восточного партнерства» Ян Хофмокль, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Службу по СМИ и связям с общественностью МИДЕИ.

Вопросы, которые были затронуты в ходе консультаций, касались отношений Республики Молдова с Евросоюзом, сотрудничества в рамках «Восточного партнерства», а также программы двустороннего сотрудничества. Польская сторона подтвердила поддержку европейского пути нашей страны, отметив необходимость продолжения усилий по внедрению реформ и важность освоения возможностей «Восточного партнерства», сообщает МОЛДПРЕС.

Молдавский чиновник проинформировала собеседников о прогрессах во внедрении Соглашения об ассоциации Республика Молдова – Европейский союз, об эволюциях политического диалога, а также о приоритетах сотрудничества с ЕС в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В контексте усилий на уровне государств ЕС и «Восточного партнерства» по построению нового этапа развития «Восточного партнерства» делегации обменялись мнениями по перспективам его развития. Была отмечена необходимость синхронизации усилий по получению конкретных результатов как в преддверие саммита «Восточного партнерства», который состоится в ноябре 2017 г., так и к 2020 году, а также важность определения мер по сближению с ЕС, отвечающих политическим амбициям ассоциированных государств «Восточного партнерства».

В то же время делегации обсудили разные аспекты двустороннего сотрудничества, высказавшись за продолжение интенсивного политического диалога путем организации визитов на высоком уровне, а также путем активизации контактов на уровне бизнес-среды.