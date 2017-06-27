Михалкова позвали работать над присягой на верность России

Режиссер Никита Михалков вошел в рабочую группу Госдумы, созванную для подготовки текста присяги, которую должны будут приносить желающие получить российское гражданство. Группа впервые соберется в четверг, 15 июня.

Помимо него в подготовке присяги примут участие представители всех четырех думских фракций, советник президента по правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, член президентского совета по правам человека Николай Сванидзе, а также юристы, ученые и правозащитники.

Предполагается, что участники заседания сначала обсудят принципы, которые должны быть отражены в тексте присяги, а уже потом займутся самим текстом, сообщает ВВС.

Предложение ввести присягу для иностранцев, принимающих гражданство России, прозвучало в Госдуме в прошлом месяце в ходе обсуждения законопроектов, внесенных в парламент после теракта в метро Санкт-Петербурга.

Авторы этих документов предлагают отменять решения о предоставлении российского гражданства в случаях, когда получившие его люди нарушают взятое на себя обязательство соблюдать Конституцию и законы России.

Нарушившими это обязательство будут считать тех, кто изначально получал гражданство с целью "подрыва конституционного строя" России. Решать, имел ли место такой мотив, будет суд.

19 мая депутаты единогласно проголосовали за принятие соответствующих поправок.

Уже в июне эту идею поддержал президент России Владимир Путин. Он предложил депутатам Госдумы подумать над введением присяги или церемонии принесения клятвы при вступлении в российское гражданство, отметив, что такая практика есть в некоторых других государствах.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ пообещал, что депутаты изучат международный опыт и, с учетом российских традиций, предложат на утверждение президенту текст присяги или клятвы на верность России.