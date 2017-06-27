Законопроекты по улучшению работы СМИ представят до конца года

Созданная парламентом рабочая группа по улучшению законодательства в области СМИ до конца года предложит несколько законопроектов. Приоритетными станут разработка нового кодекса телерадиовещания, стратегии информационной безопасности и развития СМИ.

Об этом заявил спикер Андриан Канду после первого заседания новой структуры. Будут также внесены поправки в законы о рекламе, СМИ и доступе к информации.

"Задача этой рабочей группы - предложить лучшую методику и практику для законодательства Молдовы, для создания лучших условий для развития СМИ", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

В состав рабочей группы вошли 20 отечественных и международные экспертов, представителей СМИ и гражданского общества.

Финансовую поддержку структуре окажет Совета Европы и Европейский союз.





