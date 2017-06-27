Молдова и Беларусь ратифицировали соглашение о системе взаимной торговли

Беларусь ратифицировала Межправительственное соглашение с Молдовой о системе содействия взаимной торговле.

По сообщению белорусских СМИ, документ, подписанный в Кишиневе в декабре 2016 г., одобрили депутаты Палаты представителей Беларуси.



Соглашение обеспечивает сокращение сроков проведения и создание условий для упрощения таможенного контроля товаров и транспортных средств, которые перемещаются между государствами.



Система содействия взаимной торговле основана на обмене важной информацией и будет применяться белорусскими и молдавскими участниками внешнеэкономической деятельности на добровольной основе.

Как сообщает noi.md участники внешнеэкономической деятельности, к которым применяется упомянутая система, получат следующие преимущества: приоритетный порядок оформления в пунктах пропуска, упрощение таможенных формальностей, неприменение таможенного досмотра в пунктах пропуска, за исключением случаев, когда есть признаки таможенных правонарушений или контрабанды.