Опубликовано видео настоящего боя Брюса Ли с учеником

В Сети появилось редкое видео, запечатлевшее настоящий спарринг знаменитого актера и мастера кунг-фу Брюса Ли. Это – не постановочный, а реальный бой. Кадры были отсняты в шестидесятых годах.

Брюс Ли сражается с Тедом Вонгом, одним из своих лучших учеников. Бойцы, запечатленные на видео, одеты в защитные костюмы – без этого сражаться было запрещено.

Брюс Ли родился в Китае в 1940 году, 13 мая, между 6 и 8 часами утра – согласно китайскому календарю, в год Дракона и в час Дракона. Поначалу он изучал танцы, однако затем отдал всего себя искусству кунг-фу.

Он создал собственный стиль кунг-фу – джиткундо – и внес огромный вклад в популяризацию боевых искусств, снимаясь в кино, пишет vesti.ru.

Его удары были настолько быстрыми, что кинокамеры, снимавшие со скоростью 24 кадра в секунду, не успевали их запечатлевать.