Андриан Канду посетил Швейцарию с рабочим визитом

Спикер парламента Республики Молдова Андриан Канду посетил Швейцарию с ответным визитом. Ранее, в сентябре 2016 года эту страну уже посещала швейцарская парламентская делегация. В ходе визита Андриан Канду провел консультации с председателем Национального совета, большой палаты парламента Швейцарии, Юргом Шталем и председателем Совета кантонов (малой палаты) Иво Бишофбергером.

Были обсуждены перспективы развития совместных межгосударственных проектов в сфере здравоохранения, энергетики, образования, торговли и в банковской области.

Молдова весьма заинтересована в заключении со Швейцарией Соглашения о свободной торговле. Была также выражена особенная заинтересованность в налаживании прямого авиасообщения между Молдовой и Швейцарией.

После банковского кризиса, который произошел несколько лет назад, Молдова попросила Швейцарию о предоставлении ей экспертной поддержке для совершенствования регуляторных функций Центрального банка Молдовы и наращивания потенциала недавно созданного агентства по возврату похищенных денежных средств и других активов.

Швейцарская сторона по итогам визита приняла решение о создании парламентской группы по дружбе и сотрудничеству между Берном и Кишиневом, сообщает swissinfo.ch.

В ходе визита прошли также консультации с Мануэлем Загером, руководителем швейцарской Дирекции по сотрудничеству и развитию (DEZA), были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования и поддержки малого и среднего бизнеса.

Швейцария находится сейчас среди зарубежных стран-доноров на четвертом месте по объему предоставляемой Молдове помощи. Так, в частности, за последние три года доступ к постоянным источникам чистой питьевой воды получили в Молдове благодаря швейцарской помощи более 40 тысяч человек.

В ходе состоявшихся дискуссий отдельное внимание было уделено вопросам нейтралитета и безопасности. Начиная с 2014 года Молдова реализовывает Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, провозгласив курс на европейскую интеграцию. Являясь с 1994 г. по Конституции нейтральной страной Молдова провозгласила внеблоковый статус.

В эксклюзивном интервью порталу Андриан Канду подчеркнул, что его страна намерена, развивая отношения с Европой, поддерживать и взвешенные и взаимовыгодные отношения и со своими восточными соседями, в первую очередь с Россией.

Спикер подчеркнул, что Молдова «не списала» регион Приднестровья и что она готова предоставить ему самые широкие, по примеру швейцарских кантонов, полномочия самоуправления в качестве составной части единого молдавского государства.

В ответ на вопрос о том, какие элементы швейцарской системы прямой демократии (референдум, законодательная инициатива, право выносить на всенародное голосование любые законы, в том числе и принятые парламентом) Андриан Канду указал, что для такого рода инструментов народного участия в политике необходимо для начала создать зрелое и грамотное гражданское общество, которое в Молдове делает еще только первые шаги. Полностью размышления А. Канду на эту тему в прилагаемом ниже видео на английском языке.