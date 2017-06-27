Умер российский актер Алексей Баталов

Рано утром 15 июня в Москве умер народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Ему было 88 лет.

О смерти Баталова сообщили родственники и близкий друг семьи Владимир Иванов, пишет ВВС.

Ранее жена актера Гитана Леонтенко рассказывала, что Баталов уже два месяца находится на лечении из-за перелома ноги в двух местах.

Алексей Баталов родился в 1928 году во Владимире, в театральной семье.

Он впервые вышел на сцену подростком в годы Второй мировой войны в эвакуации в Бугульме, где его мать организовала свой театр.

В 1950 году Баталов закончилл школу-студию МХАТ имени В. И. Немировича-Данченко. Играл в Центральном театре Советской армии и на сцене МХАТ.

В кино Алексей Баталов дебютировал в 1944 году в эпизоде фильма "Зоя".

С 1975 года Баталов преподавал актёрское мастерство во ВГИКе.

Всенародную известность Баталову принесли его работы в кино. За свою жизнь актер снялся более чем в 40 фильмах.

Баталову удавались любые характеры и роли - и лирические, и трагические.

Фильм 1957 года "Летят журавли", в котором Баталов сыграл вместе с Татьяной Самойловой, стал единственным советским полнометражным фильмом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля.

В драме 1962 года "Девять дней одного года" Баталов сыграл физика-ядерщика, продолжающего работать, несмотря на полученную дозу радиации. Этот фильм стал лучшим фильмом года по опросу журнала "Советский экран", а Баталов был признан читателями журнала лучшим актером года.

В фильме Владимира Мотыля о судьбе декабристов и их жен "Звезда пленительного счастья", снятом в 1975 году, Баталов сыграл роль князя Сергея Трубецкого, сосланного в Сибирь после восстания декабристов.

В 1980 году на экраны вышла мелодрама Владимира Меньшова "Москва слезам не верит", где Баталов сыграл одну из главных ролей - слесаря Георгия Ивановича ("он же Гога, он же Гоша").

В 1981 году этот фильм получил премию американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и Государственную премию СССР.

Сниматься в этой роли актер, по его признанию, категорически не хотел, а всенародной женской любви к его персонажу не понимал.

"Я прекрасно понимал, что Гоша нужен был авторам фильма, чтобы завершить двухсерийные страдания несчастной женщины. Но в третьей серии он мог ударить ее бутылкой по голове. А почему нет? - говорил он в одном из интервью. - Гоша от первой жены ушел, пристает к незнакомой женщине в электричке, пьет, дерется. "Одинокие советские женщины" не рассмотрели моего героя как следует" (цитата по РИА Новости).