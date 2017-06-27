Поклонникам сериалов предложили туры по местам съемок

Британская туристическая фирма Black Tomato порадовала поклонников сериалов необычным предложением, предоставив им возможность совершить путешествия к местам съемок их любимых многосерийных киноисторий.

В частности, как сообщается на сайте туроператора, погрузиться в атмосферу любимого сюжета смогут поклонники сериалов «Твин Пикс» (им предлагается посетить лесные уголки штата Вашингтон), «Игра престолов» (Исландию и Ирландию), «Мир Дикого Запада» (штат Юта), «Молодой папа» (Италию).

Кроме того, поклонники сериала «Аббатство Даунтон» могут посетить Великобританию, фанатам «Безумцев» предлагают отправиться в Нью-Йорк. Для любителей сериала «Мост» подготовлена поездка в Данию и Швецию. Место съемок «Во все тяжкие» можно посетить в Нью-Мексико, «Короны» — в Англии и Шотландии, «Остаться в живых» — на Гавайях и Лос-Анджелесе.

Одним из самых дешевых станет тур по местам съемок «Аббатства Даунтон». За шесть дней путешествия придется заплатить $2500, однако перелет предстоит оплачивать отдельно.

Поклонникам «Игры престолов» нужно отдать за поездку $9600, фанатам «Остаться в живых» — примерно $8800. А больше всего придется выложить любителям сериала «Молодой папа» — за восемь ночей отдыхающий заплатит почти $30 000, передает Моя планета.