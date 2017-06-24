Audi показала свой самый мощный родстер. ФОТО

Концерн Audi представил свой самый мощный серийный родстер - R8 Spyder V10 Plus.

У новинки 5,2-литровый V10 мотор мощностью 610 л.с, который оснащен семиступенчатой автоматической коробкой передач. Родстер разгоняется до 100 км/час за 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 328 км/час. Также, спорткар оснащен полным приводом.

Дизайн кузова остался без изменений и полностью соответствует модели R8 Spyder. Правда, новинка получила облегченную мягкую крышу, чей вес составляет 44 кг. В ее конструкции использовали плотную ткань, магний и алюминий. На открытие и складывание крыши уходит 20 секунд, даже при скорости 50 км/час, пишет korrespondent.net.

Интерьер также получил незначительные изменения. Например, спортивные сидения обшили кожей наппа, пропитанную особым веществом, который предотвращает нагревание сидений под солнцем. Декоративные элементы изготовлены из стали и углеродного волокна. Отметим, что родстер оснастили современной мультимедийной системой с точкой беспроводного доступа в интернет.

Сообщается, что продажи начнутся в конце лета, а стоимость R8 Spyder V10 Plus составит $220 тыс. Это на 30 тысяч больше, чем менее мощная версия - R8 Spyder V10.