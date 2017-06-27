Йоко Оно хотят признать соавтором песни Imagine

Вдову певца Джона Леннона Йоко Оно признали соавтором песни Imagine, одного из самых известных музыкальных произведений, написанных ее мужем.

Объявление об этом было сделано на ежегодном собрании Национальной ассоциации музыкальных издателей США в Нью-Йорке 14 июня, сообщает BBC.

В ходе мероприятия был показан отрывок из интервью Леннона, в котором он говорит, что песня должна считаться совместным произведением Леннона-Оно, поскольку Йоко внесла большой вклад в создание ее слов и концепции. По словам музыканта, в то время он был большим эгоистом и мачо, и не стал упоминать супругу в числе создателей песни.

В ходе мероприятия глава ассоциации Дэвид Израэлит вручил Йоко Оно и ее сыну Шону Оно Леннону за Imagine награду "Песня столетия". Написанная в 1971 году композиция находилась на верхних строчках хит-парадов в США и Великобритании, а также заняла третье место в рейтинге "500 лучших песен всех времен" журнала Rolling Stone, пишет vesti.ru.

Отмечается, что на пути официального признания Йоко Оно соавтором песни могут возникнуть проблемы. Это связано с тем, что по американским законам защищаемые авторским правом произведения становятся всеобщим достоянием через 70 лет после смерти последнего из соавторов, и с этого момента их потомки перестают получать сответствующие отчисления. Добавление Оно в число авторов Imagine увеличит этот срок.