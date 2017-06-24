Созданы "вечные" автомобильные шины будущего

Сотовая структура для шины, которая не использует в своей конструкции давления воздуха – идея не новая. Однако, в Michelin решили пойти еще дальше и придумали не только способ печатать шины в домашних условиях, но и научили их общаться с автомобилем.

Представленный шинной компанией концепт – по сути, визуализация далекого будущего, прототип шины, которая, по замыслу Michelin, вполне может применяться на автомобилях через несколько десятков лет. Она лишена пневматики, но на этот раз, разрабатывая сотовую структуру покрышки, инженеры компании в качестве примера использовали то, что создала сама природа – в частности, структуру кораллов.

Сама шина выполнена из биоразлагаемых материалов: таким способом Michelin рассчитывает решить проблему утилизации колес по окончании их срока службы. Однако, инженеры компании придумали и способ продлить этот срок до величин, сравнимых со сроком жизни самого автомобиля, пишет vesti.ru.

Наиболее быстро страдающая часть шины – это ее протектор. В Michelin предлагают использовать для восстановления стершегося протектора 3D-принтер, подразумевая, что восстановлением сможет заниматься по мере необходимости сам водитель. Момент, когда эта операция станет наиболее актуальной, между тем, подскажет сама шина. Создатели концепта предлагают снабдить покрышку специальными датчиками и наладить их связь с электроникой автомобиля – по тому же принципу, по которому сейчас контролируется давление в пневматической шине.

Кроме того, в Michelin полагают, что в будущем благодаря новейшим материалам шины станут заметно менее шумными, чем сейчас. Это должно повысить комфорт передвижения в том числе и в беспилотных автомобилях, где, по идее, акустический комфорт будет более важен, чем в нынешнем транспорте.