Тираж нового шведского гиперкара распродали, не успев выпустить

Невероятный сверхбыстрый монстр Koenigsegg Regera был впервые представлен еще в 2015 году, после чего компании потребовался целый год на подготовку серийного производства. Серийного - по меркам суперкаров: всего планируется выпустить 80 машин, причем за спрос шведам беспокоиться уже не придется.

Несмотря на внушительный ценник (Regera оценивается более чем в 2 миллиона евро), к марту 2017 года шведская компания получила 40 предзаказов на гиперкар, при том, что общий тираж модели составит всего 80 автомобилей. После этого состоятельным любителям автомобильной экзотики потребовалось всего три месяца, чтобы превратить еще толком не вышедший гиперкар в дефицитный экспонат: компания объявила о том, что все автомобили уже распроданы, и предзаказы больше не принимаются.

Одна из причин такой лимитированной партии - долгий процесс сборки. Основатель компании Кристиан фон Кенигсегг на автосалоне в Женеве 2017 года признался в интервью изданию Road and Track, что компания буквально физически не успевает выполнять все заказы. На март 2017 года очередь на модели Agera и Regera растянулась уже на четыре года.



В данный момент компания расширяет штат сотрудников и делает все возможное, чтобы ускорить процесс сборки. Но даже в этом случае выход на объем производства в 30 машин в год шведы считают большим достижением. Так что в лучшем случае счастливым клиентам компании предстоит ждать свои гиперкары еще пару лет, пишет vesti.ru.



Гиперкар Koenigsegg Regera, напомним, оснащается гибридной силовой установкой мощностью 1 500 лошадиных сил. В установку входят сразу четыре мотора: заведует всем ДВС V8 объемом 5 литров с двойным турбонаддувом – его вклад составляет 1 100 л.с. и 1 280 Нм крутящего момента. Остальные "лошади" реализуются при помощи трех электромоторов, каждый из которых по отдельности развивает более 200 л.с. Два электродвигателя вращают задние колеса, третий помогает бензиновому приводить в движение передние.



Гиперкар получил, помимо всего прочего, еще и специально разработанную трансмиссию, которой в традиционном понимании-то и нет. Силовая установка и механизм передачи крутящего момента на задние колеса объединены в так называемый уникальный узел Koenigsegg Direct Drive, позволяющий отказаться от традиционной коробки передач с несколькими ступенями.



Весит Regera 1 420 кг, но благодаря чудовищному соотношению мощности к весу способна катапультироваться до 400 км/ч за 20 секунд. Официально время, требуемое для разгона до привычных 100 км/ч, не называется, но, по слухам, оно составляет около 2,8 с.