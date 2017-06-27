Представлены промежуточные итоги экспертизы останков Романовых

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал Патриарху Кириллу о промежуточных итогах опознания екатеринбургских останков — предположительно, расстрелянных членов семьи последнего русского царя Николая II. Следственным комитетом назначен комплекс экспертиз, в том числе историческая, генетическая, антропологическая, направленный на бесспорную идентификацию погибших.

Как сообщили ТАСС в СК, в Даниловом монастыре Патриаршей резиденции состоялось совещание по вопросу установления идентичности екатеринбургских останков под председательством Святейшего Патриарха Кирилла.

В заседании приняла участие делегация Следственного комитета, а также члены специальной церковной комиссии для изучения результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, возглавляемой митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Для проведения дополнительных исследований по просьбе РПЦ в сентябре 2015 года было возобновлено уголовное дело о гибели членов семьи российского императорского дома Романовых и была проведена эксгумация останков Николая II и императрицы Александры Федоровны в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, пишет vesti.ru.