В Москве нашли артефакты каменного века

Во время работ по программе "Моя улица" археологи нашли в центре Москвы артефакты, возраст которых может достигать девяти тысяч лет.

"На Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита (V–III тысячелетия до нашей эры — ред.), а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита (VII тысячелетие до нашей эры — ред.). Они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад", — говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам экспертов, в древности резец был одним из универсальных орудий труда: их использовали для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней.

"Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева", — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, фрагмент концевого скребка, который сохранился со времен мезолита, сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце. Древние люди могли использовать его, например, для работы со шкурами животных.

Сейчас находки изучают специалисты. Позднее артефакты могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, сообщает РИА Новости.

Столичные власти отмечают, что археологи контролируют работы на всех строительных площадках "Моей улицы". С начала года специалисты нашли уже более сотни артефактов, а всего за время программы было обнаружено более тысячи предметов.

Так, археологи нашли фундаменты четырех древних церквей, колодец времен Екатерины II, финно-угорскую "шумящую" подвеску и именное рыбацкое грузило. Кроме того, рабочие откопали клад медных монет, тайные комнаты в Китайгородской стене и серебро в шахматной фигуре времен Ивана Грозного.