По данным Национального бюро статистики, в структуре ВВП большую часть занимает торговля - более 20% - и почти 16% - промышленность. На третьем месте - информационные услуги и связь - 7,5%. Далее следуют финансовые услуги и сектор недвижимости, доля каждого из них в молдавской экономике превышает 6%.

Министерство экономики прогнозирует до 2020-ого ежегодный рост экономики в среднем до 4%.

В 2016 рост составил 4,3%, а в этом году экономисты прогнозируют превышение официально прогнозируемого ритма.