Ученые изобрели уникальный сорбент для устранения разливов нефти

Ученые Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (СибГУ) разработали уникальный сорбент, который позволяет устранить нефтяное загрязнение почвы в десять раз эффективнее, чем аналоги, сообщает пресс-служба вуза.

"Командой ученых Института химических технологий Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева – опорного университета Красноярского края — разработан уникальный биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы после аварий на нефтепроводе и на предприятиях автотранспорта. …Один кубометр сорбента поглощает одну тонну нефти. Нефтеемкость сорбента выше в 7-10 раз, чем у аналогов", — говорится в сообщении.

В составе сорбента — выделенные из почв в местах нефтезагрязнений микроорганизмы, способные разлагать нефть до простых соединений, не обладающих токсичными свойствами. За один теплый сезон вся нефть или нефтепродукты разлагаются до углекислого газа и воды, при этом восстанавливается растительный покров. В естественных условиях загрязненные почвы восстанавливаются десятилетиями. Кроме того, сорбент, в отличие от аналогов, не нужно собирать и утилизировать.

Сейчас ученые модифицируют сорбент, пытаясь облегчить условия его нанесения. В перспективе в его производстве будут использовать кору или опилки, что поможет также решить проблему утилизации отходов деревообработки в Красноярском крае, пишет РИА Новости.