В Лос-Анджелесе зажгли Бэт-сигнал

Вечером 15 июня по местному времени власти Лос-Анджелеса зажгли над городом «сигнал Бэтмена» — проекцию в виде контура летучей мыши, при помощи которой в комиксах и фильмах про этого супергероя его призывали на помощь.

Акция была проведена в честь скончавшегося в начале июня актёра Адама Уэста, известного по роли Бэтмена в одноимённом сериале 1966 года. Он провёл последние годы своей жизни и умер в Лос-Анджелесе.

Жители города заранее знали о проведении акции. Многие пришли к месту зажжения сигнала — зданию муниципалитета Лос-Анджелеса, другие следили за его появлением прямо из дома, передает tjournal.ru.