В Швеции дроны оснастили дефибрилляторами

Остановка сердца — самая распространённая причина смерти во всём мире. Только один человек из 10 выживает при остановке смерти вне больницы, и каждая минута без дефибриллятора снижает шансы на успешную реанимацию. В Швеции нашли выход — дефибрилляторами решено оснастить дроны, которые смогут прибыть на вызов значительно быстрее, чем машины скорой помощи.

Яков Холленберг и его коллеги из Каролинского института проанализировали данные о случаях сердечной недостаточности за пределами Стокгольма. Учёные выяснили, что среднее время прибытия кареты скорой помощи составляет около получаса, а выживаемость в случае остановки сердца равна нулю.

Исследователи решили выяснить, за какое время на вызов сможет прилететь дрон. Оказалось, что среднее время ожидания дрона составляет всего пять минут, а значит, он в пять раз быстрее машины скорой помощи, пишет life.ru.

Сейчас команда Холленберга работает с местными службами экстренной помощи, стремясь к оптимизации программы дронов-дефибрилляторов. Учёные надеются, что уже два года система начнёт полноценно работать и спасать человеческие жизни.

"Если время от остановки сердца до дефибрилляции сократится до нескольких минут, это ежегодно будет спасать сотни жизней", заявил Яков Холленберг.