СБУ: в Одесской области задержан российский шпион из Тирасполя

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили создание в Одесской области российской агентурной сети из сотрудников украинских правоохранительных органов, сообщило ведомство.

По данным пресс-центра СБУ, вербовать их пытался представитель организации, так называемого «министерства госбезопасности ПМР», гражданин РФ и Молдовы. Его задержали на одном из пунктов пропуска через украинско-молдавскую границу.

Как передает портал «Думская», на приднестровские и российские спецслужбы мужчина работает с 1995 года и недавно получил от начальства из РФ задание на вербовку сотрудников украинских правоохранительных структур. Для этого житель Тирасполя выехал в Одессу. Оперативники СБУ зафиксировали его контакты с украинскими правоохранителями, которые отказались от работы. Для возможного шантажа агент российских спецслужб записывал переговоры на специальную аппаратуру.

Задержали его при попытке вернуться в Приднестровье. Во время осмотра сотрудники СБ Украины обнаружили у него специальные технические средства, вшитые в одежду.

Проходят неотложные следственно-оперативные действия по выявлению возможных сообщников задержанного шпиона.