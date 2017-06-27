Ученые рассказали, как долго человек сможет прожить на других планетах

На сегодняшний день в качестве альтернативного места проживания людей рассматриваются лишь Марс и Луна, на которых возможно создать условия, пригодные для существования человека, однако в Солнечной системе присутствуют еще 6 планет, как же дело обстоит с ними?

Ученые составили прогноз того, как долго человек сможет выжить на каждой из пяти соседних с Землей планет (Уран и Нептун даже не рассматривались из-за своей удаленности). По оценке специалистов, даже на Марсе сегодня человек не продержится более нескольких суток, а на остальных умрет практически мгновенно.

Так, продолжительность человеческой жизни на Меркурии, температура поверхности которого колеблется от -180 до +430°С, составит не более 0,03 секунды, а на Венере с ее «убийственной» атмосферой с облаками из серной кислоты и давлением, превышающим земное в 92 раза, удастся прожить чуть дольше — 0,94 секунды.

Жизнь на газовых гигантах Солнечной системы — Юпитере и Сатурне — продлится, как утверждают ученые, также недолго — от 0,02 до 0,03 секунды, пишет discover24.ru.