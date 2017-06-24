Audi представила концепт беспилотного лимузина Long Distance Lounge

Немецкий автоконцерн Audi презентовал концепт полностью автономного лимузина будущего Long Distance Lounge.

Первыми новинку смогли оценить представители европейских СМИ. Роскошный салон автомобиля премиум класса журналистам представил главный дизайнер компании по интерьеру Энцо Ротфасс.

Long Distance Lounge разрабатывался не просто как комфортное средство передвижения для элиты, а как настоящая гостиная на колесах, оборудованная системами пятого уровня автономности.

Салон автомобиля выполнен в футуристическом стиле. Дополнительное место конструкторы «выиграли» за счет отсутствия руля и педалей, а дверь в лимузине предусмотрена только одна,пишет discover24.ru.

В центре салона располагается деревянный столик и несколько вращающихся кресел, которые можно передвигать за счет электроприводов. Стоит также отметить деревянный пол и автоматический пылесос, предназначенный для уборки и ионизации воздуха.

Представители Audi заявили, что пройдет еще немало времени до того, как подобные беспилотники начнут свободно передвигаться по дорогам общего пользования, однако компания уже сейчас готова к внедрению подобных технологий.