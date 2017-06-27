Эффект бабочки в действии: ученые доказали бесполезность плотин

Возведение плотин, по словам ученых, вовсе не позволяет справиться с нехваткой воды, а наоборот, лишь вновь создает ее дефицит, особенно для населения, живущего ниже по течению реки.

Тед Велдкамп из Амстердамского свободного университета заявляет, что почти четверть населения Земли испытывает дефицит воды из-за вмешательства человека в устройство рек. В первую очередь это происходит из-за плотин, которые сохраняют воду для орошения земель и получения гидроэлектроэнергии.

Для изучения влияния плотин на население Велдкамп и его коллеги провели детальное исследование, в рамках которого разделили весь земной шар на квадраты площадью в 50 км. Затем ученые провели анализ дефицита воды в период с 1971 по 2010 год, чтобы выявить победителей и проигравших от строительства плотин.

В результате ученые обнаружили, что люди, проживающие вверх по течению реки, получили немало преимуществ, в то время как те, кто живет вниз по течению, стали недополучать воду. Таким образом, по словам Велдкампа, в мире было потрачено $2 трлн на возведение плотин, но в результате 23% населения стали недополучать воду, в то время как появилась она только у 20%.

Среди таких основных «проблемных» рек ученые называют Хуанхэ в засушливой северной части Китая, южную часть Ганга в Бангладеш, Евфрат, турецкие плотины на котором вызывают засухи в Ираке, а также реку Колорадо, где американские дамбы снизили количество воды в Мексике, передает Моя планета.