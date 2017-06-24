СМИ: Google оштрафуют на миллиард в Европе

Американской корпорации Google грозит до миллиарда евро антимонопольных штрафов от Европейской комиссии. Как сообщает The Financial Times, чиновники ЕС, как ожидается, объявят о размере штрафа в ближайшие недели.

Штраф будет наложен за злоупотребление доминирующим положением на рынке, передает korrespondent.net.

Самый популярный в мире интернет-поисковик находится в центре внимания Еврокомиссии с 2010 года из-за продвижения собственных торговых услуг в интернете за счет услуг конкурентов.

В прошлом году компанию обвинили в использовании доминирующей мобильной операционной системы Android, чтобы вытеснить конкурентов. После этого прозвучали обвинения о блокировании конкурентов в онлайн-рекламе.

Это касается платформы "Adsense для поиска", в которой Google выступает в качестве посредника для веб-сайтов, таких как онлайн-ритейлеры, операторы связи и газеты. Эти поиски дают результаты, включающие поиск объявлений.

Комиссия уже предупредила Google о том, что компанию оштрафуют, если признают виновной в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Санкции могут достигать 10% от годового мирового оборота для каждого дела.