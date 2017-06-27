Ученые: неправильное питание может стать причиной депрессии

Новое исследование, проведенное в Университете Дикина, показало, что неправильное питание увеличивает вероятность развития депрессии. А здоровое питание может избавить от этого психического расстройства. В исследовании приняли участие 67 человек с умеренной и тяжелой депрессией, пишет Meddaily.ru со ссылкой на Science World Report.

Добровольцев разделили на две группы. Первая группа не питалась правильно, но получала социальную поддержку. Вторую группу попросили придерживаться модифицированной Средиземноморской диеты с высоким содержанием фруктов, овощей и нежирного мяса. Исследование показало, что уровень депрессии снизился больше чем у 30% участников из второй группы и только у 8% добровольцев из первой.

Специалисты рекомендуют людям придерживаться вышеупомянутой диеты. Они добавляют: известно, что женщины, которые едят больше или меньше красного мяса, чем рекомендуется, чаще страдают от депрессии и тревожных расстройств по сравнению с теми, кто употребляет рекомендуемую норму красного мяса. Это мясо богато цинком, железом и витамином B12, снижающими риск депрессии, пишет delfi.lv.

Доктор Дрю Рэмси из Колумбийского университета считает, что результаты заслуживают внимания. По его словам, у людей, употребляющих много фастфуда, риск развития депрессии повышен на 60-80%. Средиземноморская диета уменьшает риск данного психического расстройства на 60-80%. Кроме того, эта диета защищает от деменции.