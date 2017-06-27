Актер Алексей Баталов не успел закончить письмо-стихотворение для своей супруги

Советский и российский актер Алексей Баталов перед смертью написал письмо-стихотворение для своей супруги Гитаны Леонтенко, с которой прожил больше 50 лет.

Послание супруге Баталов начал писать за день до смерти и не успел закончить, сообщает vesti-ukr.com со ссылкой на СтарХит.

"Любимая моя, бесценный дар от Бога. Ты вовсе не семья, а к счастию дорога, где каждый шаг с тобой", – написал актер.

В 1963 году Баталов женился на артистке цирка Гитане Леонтенко. Это второй брак актера, в котором родилась дочь Мария. Роды были трудными, позже девочке поставили диагноз ДЦП. Гитана бросила карьеру и занялась дочкой и семьей.