Наклейки на ноги заменят пляжные шлепанцы

Итальянская компания NakeFit разработала накладные подошвы, которые легко заменяют шлепанцы и позволяют, не сковывая движений, ходить босиком по горячему песку и асфальту.

«Порой возникает ощущение, что некоторые производители одежды перестарались, потому что их разработка выглядит весьма нелепо. Но даже если эти подошвы выглядят немного странно, на самом деле именно они помогут вашим ногам расслабиться на отдыхе», — пишет BoredPanda.

Созданные подошвы легко клеятся на ступню и выпускаются в трех цветах: черном, розовом и голубом. Они водонепроницаемые и термостойкие, что позволяет прохаживаться в них по нагретому солнцем песку.

Приобретение одной пары по предварительному заказу на портале Kickstarter обойдется в $33, передает Моя планета.