Представлен новый смартфон с двумя экранами YotaPhone 3

Новую версию телефона показала компания BaoliYota Technology на IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине.

YotaPhone 3 выпустят в двух версиях: с 64 ГБ и 128 ГБ памяти с возможностью расширения. Аппараты будут стоить $350 и $450 соотвественно. Кроме того, смартфон получит два независимых экрана, один из которых создан на основе технологии электронных чернил. В продажу устройство поступит в конце текущего года, пишет korrespondent.net.

Предполагается, что YotaPhone 3 будет работать на четырехъядерном процессоре Snadpragon 820, будет иметь 3 или 4 ГБ оперативной памяти (в зависимости от версии) и сможет похвастаться 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Несъемный аккумулятор рассчитан на 3 500 мАч.

"Судя по техническим характеристикам, YotaPhone 3 специально упростили, чтобы сделать его дешевле. К концу года, когда он поступит в продажу, это будет морально устаревшее устройство, аналоги которого другие производители выпускали два года назад", - заявил Дмитрий Рябинин, руководитель проекта Hi-Tech Mail.Ru.

Китайская фирма BaoliYota Technology владеет 30 процентами Yota Devices, 34,5 процента принадлежат фонду Telconet, а 25,1 процента приходится на "Ростех". Оставшиеся 10 процентов относятся к MTH Limited.