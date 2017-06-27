Ди Каприо отдал Оскар следователям

Американский актер Леонардо Ди Каприо передал правоохранительным органам статуэтку Оскар, подаренную ему продюсерами после съемок в фильме Волк с Уолл-стрит. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 16 июня.

Премия стала уликой по делу о хищениях кинокомпанией Red Granite денежных средств из спонсируемого правительством США фонда инвестиций Малайзии 1MDB. По версии следствия, продюсеры использовали 100 миллионов долларов, украденных из фонда, для съемок Волка с Уолл-стрит.

За участие в картине Ди Каприо подарили статуэтку, выигранную в 1955 году актером Марлоном Брандо. Правоохранительные органы увидели связь награды с преступлением. Помимо Оскара, актер также передаст следователям другие презенты, полученные от продюсеров, заподозренных в хищениях, сообщает korrespondent.net.

Напомним, Леонардо Ди Каприо получил свою первую статуэтку Оскар в номинации Лучшая мужская роль в 2016 году за картину Выживший.