Минпросвет назвал самый популярный экзамен по выбору на степень бакалавра

Около 15 тыс. лицеистов сдали сегодня экзамен по предмету по выбору.По данным пресс-службы Министерства просвещения, большинство учащихся выбрали географию - около 10 400, более 780 кандидатов выбрали биологию, около 2 600 – химию, румынскую и всемирную историю – 450, математику – 360, информатику – 320 и физику – 190.

Последний экзамен сессии БАК 2017 состоится 20 июня. В этот день кандидаты сдадут экзамен по родному языку – болгарскому языку и литературе, украинскому языку и литературе, гагаузскому языку и литературе, пишет МОЛДПРЕС.

Проверка экзаменационных работ проводится со 2 по 26 июня, а результаты будут вывешены в центрах сдачи экзаменов на степень бакалавра 27 июня. Кандидаты, не согласные с полученной оценкой, смогут в течение 48 часов подать на апелляцию в центрах сдачи экзаменов на степень бакалавра. Окончательные результаты, после рассмотрения апелляций, будут объявлены 6 июля.