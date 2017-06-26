В Институте матери и ребенка отремонтировали два отделения

Отделение детской урологии и Отделение детской гинекологии Института матери и ребенка были открыты после ремонтных работ.

Ежегодно в рамках Отделении детской урологии госпитализированы 1400 детей с пороками мочевыводящей системы и приобретенными заболеваниями и проводится около 1000 хирургических вмешательств.



Отделение детской гинекологии работает с 1985 года, и является единственным в Республике Молдова. В данный момент отделение имеет 20 коек, и ежегодно в нем проходят лечение около 700-800 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет.



Ремонт обоих отделений начался в августе 2016 года, а общая сумма инвестиций составляет около 4,4 млн. леев. Отделения были отремонтированы по европейским стандартам и являются клинической базой подготовки медицинских кадров.

Как передает IPN, ремонтные работы были профинансироаны Правительством Румынии. Они являются частью проекта реконструкции, ремонта и комплектации оборудованием роддома и педиатрического департамента Института матери и ребенка. Весь проект, бюджет которого в совокупности составляет 2,5 млн. евро в виде гранта, стартовал в начале 2015 года, и должен быть завершен во второй половине этого года.