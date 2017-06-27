Венецианская комиссия дала ряд рекомендаций по изменению избирательной системы

Ряд технических и юридических рекомендаций дала молдавским властям Венецианская комиссия для изменения избирательной системы. Об этом сообщил спикер Андриан Канду по итогам заседания в Венеции. По его словам, рекомендации учтут при подготовке проекта для второго чтения.

"Рекомендаций много - технических и юридических. Речь идет о формировании избирательных округов, о голосовании диаспоры и жителей Приднестровья. Мы взяли на себя ряд обязательств и выполним их. Члены Венецианской комиссии подчеркнули, что изменение избирательной системы - это суверенное право и суверенный выбор Молдовы. При этом комиссия не рекомендует менять избирательную систему в отсутствие широкого консенсуса", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

В первом чтении проект закона о переходе к смешанной системе одобрили 74 законодателя. Предполагает документ, что на следующих выборах 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам.







