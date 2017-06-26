Студенты профессиональных школ смогут сдавать экзамены на степень бакалавра

Ученики профессиональных школ смогут получать степень бакалавра по своей специальности и поступать в профильные вузы. Такое проект вынес на общественное обсуждение минпросвет.

В министерстве хотят заинтересовать молодых людей не только получить профессию, но и учить этому других - то есть, стать педагогами.

Преподаватели центра передового опыта в лёгкой промышленности предложение министерства одобряют. Но говорят, что нужно пересмотреть программу, чтобы успеть подготовить учеников к экзаменам.

"Абитуриенты в первую очередь спрашивают - смогут ли сдавать здесь экзамены на степень бакалавра. Мы объясняем - да, но через три года. И некоторые решают забрать документы", - сказала преподаватель математики Зинаида Дарий.

"Если говорить о предмете, который я преподаю, то у меня слишком мало часов для того, чтобы подготовить учеников к экзамену на бакалавра", - заявила преподаватель информатики Алена Чекан.

Многие ученики тоже хотят перемен. Сейчас они посещают вечерние школы, чтобы по окончании получить диплом бакалавра. Другие же с этим не согласны.

В этом году в центре передового опыта в лёгкой промышленности набрали пилотную группу, которая через два года будет сдавать экзамены на степень бакалавра. Правда, мало кто намерен остаться здесь в качестве педагогов.

В Молдове - 43 профессиональные школы. Большинство из них готовят специалистов лёгкой и пищевой промышленности.





