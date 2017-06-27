В Аргентине нашли медную маску возрастом три тысячи лет

Квадратную металлическую маску возрастом около трех тысяч лет обнаружили на северо-западе Аргентины.

Ее возраст может радикально изменить представление о том, когда люди в этом регионе начали работать с металлом, пишет Science Alert.

Традиционно считается, что первыми в Южной Америке секреты металлургии открыли жители Перу. Но эта медная маска была найдена на сотни километров южнее и по другую сторону Анд, кроме того, она старше, чем артефакты, которые были обнаружены в Перу.

"Эта маска является самым старым намеренно созданным человеком медным предметом в районе Анд. Это подтверждено радиоуглеродной датировкой, что наводит на мысль, что металлообрабатывающие технологии действительно появились в более чем одном регионе Анд", - отмечают исследователи.

Размеры маски составляют 15 на 18 сантиметров. Отверстия в этом артефакте соответствуют расположению глаз, носа и рта на человеческом лице. Девять крохотных отверстий по краям маски, возможно, предназначались для ее закрепления на голове. Кроме маски в том же слое нашли и 14 скелетов, возраст которых оценивается в диапазоне от 3 до 3,4 тысяч лет. На некоторых костях сохранились зеленые следы окислившейся меди.

Интересно, что специалисты сумели доказать, что медная маска не принадлежит кузнецам из Перу. Ученые направили образцы металла в лабораторию, чтобы узнать точное место добычи. Выяснилось, что это не перуанская медь. Металл по составу аналогичен тому, который добыли в 70 километрах от места находки, пишет nv.ua.