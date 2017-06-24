Создан первый зашифрованный канал связи

Особенностью квантовой связи является полная гарантия конфиденциальности передаваемых данных.

Зашифрованный канал связи удалось наладить благодаря стараниям китайских учёных-физиков. Несмотря на схожесть метода шифрования, технология только на первый взгляд похожа на первые попытки организовать защищённый канал связи.

Китайские учёные использовали протокол DQSC, задействовав для этого квантовую память. Она необходима абонентам для хранения и передачи данных в течение короткого периода времени, пишет life.ru.

Учёные отмечают, что для запутанных пар фотонов не подходят стандартные методы дешифровки: математические алгоритмы в случае с квантовым шифрованием не работают, а создание квантовых суперкомпьютеров, способных производить в миллионы раз больше операций за секунду, пока находится на уровне опытов.