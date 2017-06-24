Особенностью квантовой связи является полная гарантия конфиденциальности передаваемых данных.
Зашифрованный канал связи удалось наладить благодаря стараниям китайских учёных-физиков. Несмотря на схожесть метода шифрования, технология только на первый взгляд похожа на первые попытки организовать защищённый канал связи.
Китайские учёные использовали протокол DQSC, задействовав для этого квантовую память. Она необходима абонентам для хранения и передачи данных в течение короткого периода времени, пишет life.ru.
Учёные отмечают, что для запутанных пар фотонов не подходят стандартные методы дешифровки: математические алгоритмы в случае с квантовым шифрованием не работают, а создание квантовых суперкомпьютеров, способных производить в миллионы раз больше операций за секунду, пока находится на уровне опытов.
Комментарии
- Стала известна дата начала продаж восстановленного Galaxy Note 7
- Tesla начала работу над созданием собственного музыкального сервиса
- Airbnb запустит сервис аренды элитного жилья
- В Германии разрешили слежку за перепиской в мессенджерах
- Названы самые надежные автомобили 2017 года
- «Яндекс» обошел блокировку на Украине
- Представлен прототип электрического самолета
- Лучшим двигателем 2017 года признан мотор Ferrari
- Новый мировой рекорд: электромобиль Tesla проехал 900 км на одной зарядке
- Samsung выпустит новый смартфон-раскладушку
- Из-за оборванных бурей проводов погибли двое детей
- Кабмин одобрил важные изменения в законодательстве, касающиеся молодых мам
- Передано в суд дело секретаря мунсовета Кишинева
- Сбитый локомотивом мальчик вышел из комы
- Сход оползня в Китае: более 140 человек пропали без вести
- Кабмин одобрил важные изменения в законодательстве, касающиеся молодых мам
- Передано в суд дело секретаря мунсовета Кишинева
- Сбитый локомотивом мальчик вышел из комы
- Иванку Трамп вызвали в суд
- Сход оползня в Китае: более 140 человек пропали без вести
- В Одессе жестоко убили и изнасиловали 17-летнюю девушку
- "Били всех подряд": в Одессе двое парней набросились на прохожих. ВИДЕО
- Не поделили горку: успокаивать родителей в столичном парке приехали около 20 полицейских. ВИДЕО
- Пропавшие моряки эсминца ВМС США найдены погибшими в каютах
- Где в Кишиневе самый загрязненный воздух
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Возможны проблемы с пищеварением. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Будьте осторожны с компьютером.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул