В США скончался режиссер фильма "Рокки"

В США на 82-м году жизни скончался режиссер Джон Эвилдсен, снявший первый фильм серии "Рокки" и популярную в 80-е годы картину "Парень-каратист".

Эвилдсен скончался в больнице в Лос-Анджелесе. О смерти режиссера, долгое время страдавшего от рака поджелудочной железы, сообщил его сын Энтони.

Фильм "Рокки" по сценарию актера Сильвестра Сталлоне рассказывает о пути к успеху боксера Рокки Бальбоа. "Рокки" стал самым кассовым фильмом 1976 года, несмотря на достаточно низкий бюджет.

Фильм получил награду киноакадемии США как лучшая картина, а Эвилдсен - "Оскара" как лучший режиссер.

"Покойся с миром. Увереен, скоро ты будешь снимать хиты в раю - спасибо. Слай", - написал в "Твиттере" Сталлоне, для которого главная роль в "Рокки" стала прорывной.

Фильмы трилогии Эвилдсена "Парень-каратист" (The Karate Kid) тоже стали кассовыми хитами. Первая картина, вышедшая в 1984 году, собрала в США 90 млн долларов при бюджете в 8 млн долларов, напоминает ВВС.

В 1973 году актер Джек Лемон также получил "Оскара" за главную роль в фильме Эвилдсена "Спасите тигра".