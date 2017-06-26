На улицах у Центрального рынка столицы дежурят спецбригады карабинеров

Улицы вблизи центрального рынка в эти выходные выглядят непривычно. Горожане уже и забыли, когда здесь не было толчеи и пробок.

Шестой день подряд за порядком у рынка следят карабинеры бригады специального назначения, так что торговцы соблюдают правила. Лотки здесь больше не ставят, товар на тротуарах не раскладывают.

Проезжая часть свободна, так что заторов больше нет. А жильцы соседних домов говорят, что в окрестностях стало тише и чище.