Молдова занимает 54 место в Глобальном индексе инноваций

Молдова занимает 54 место среди 128 стран, включенных в Глобальный индекс инноваций, согласно докладу, опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

Согласно докладу, Молдова сохранила четвертое место среди 27 стран в группе государств с низким средним доходом, после Вьетнама, Украины и Монголии. Среди стран СНГ наша страна уступает Российской Федерации и Украине, которые занимают 45 и 50 места соответственно.

По шкале 0-100 республика получила 36,84 балла из 100 по итогам оценки аналитиков ВОИС инновационной производительности страны на основе анализа 81 показателя, в том числе учреждений, политической и бизнес-среды, нормативно-правовой базы, образования, научных исследований, человеческого капитала и инфраструктуры. В 2016 году Молдова набрала 38,39 балла и занимала на восемь позиций выше в рейтинге.

Результаты Молдовы: учреждения (72 место), человеческий капитал и исследования (59), инфраструктура (82), уровень развития рынков (62), уровень развития компаний (81), результаты познавательной деятельности и технологий (52) результаты творческой деятельности (39 место), передает Молдпрес.

ТОП-10 самых инновационных стран мира: Швеция, Швейцария, Нидерланды, США, Великобритания, Дания, Сингапур, Финляндия, Германия и Ирландия.

Глобальный инновационный индекс – это ежегодный доклад, подготовленный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Корнельским университетом и INSEAD.