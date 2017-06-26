Отремонтированы два отделения Института матери и ребенка

Отделения детской урологии и гинекологии в рамках Института матери и ребенка института открылись сегодня при финансовой поддержке правительства Румынии.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Руксанда Главан, посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ, генеральный директор Института матери и ребенка Сердгей Гладун, а также представители медицинского корпуса.

Министр здравоохранения Руксанда Главан заявила на открытии, что «ремонт этих отделений является важным успехом, поскольку больничные условия этого медицинского учреждения были очень плохими. Теперь отделения соответствуют всем национальным и международным стандартам, и в то же время можно будет оказывать качественные медуслуги. Мы благодарим правительство Румынии за поддержку», - сказала Главан.

В свою очередь посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ заявил, что работы, финансируемые правительством Румынии, является частью проекта реновации, реабилитации и оснащения оборудованием родильного отделения и педиатрического департамента Института матери и ребенка. «Весь проект предусматривает гранты в 2,5 млн. евро. Он был инициирован в начале 2015 года и будет завершен во второй половине этого года», - отметил Ионицэ.

Генеральный директор Института матери и ребенка Сердгей Гладун сказал, что ремонт обоих отделений начался в августе 2016 года, а общий объем инвестиций составляет более 4,4 млн. леев. «Предстоит закупить современное оборудование, также мы уверены, что и качество медицинских услуг повысится», - подчеркнул Серджиу Гладун.

Ежегодно в отделении детской урологии проходят лечение 1 400 детей с врожденными заболеваниями почек и мочевой системы, проводится около тысячи хирургических вмешательств. В то же время отделение детской гинекологии работает с 1985 года и является единственным такого рода в нашей стране. В настоящее время в отделении имеется 20 койко-мест, ежегодно в нем проходят лечение около 700-800 пациентов в возрасте до 18 лет.